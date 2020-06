La Lazio e Luis Alberto si sono stretti la mano, la promessa c'è, il rinnovo è nell'aria, non filtra alcuna preoccupazione. Luis Alberto ha trattato per firmare il prolungamento, l’accordo già c’è: lo spagnolo resterà in biancoceleste fino al 2025 con un ingaggio da 3 milioni annui più bonus. Cifre da top-player, ma manca la fumata bianca.



MERCATO LAZIO - Non dovrebbero esserci problemi, come riporta il Corriere dello Sport manca solo la chiamata per la firma del giocatore. I rapporti con l’agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, la YouFirstSport (la stessa di Jony e del nuovo obiettivo Luis Suarez) sono ottimi, tanto da provare ad imbastire nuove trattative di mercato insieme. Manca solo la fumata bianca.