Milinkovic Savic è sempre più al centro del progetto Lazio. E, nonostante le lusinghe di calciomercato e gli interessamenti di tantissimi top club in Italia e in Europa, Lotito vuole blindarlo. Anche perché, come riporta Leggo, non ha nessuna intenzione di scendere sul prezzo: vuole 120 milioni e non ammette sconti.



MERCATO LAZIO - Di fatto, a quella cifra, servirà un'offerta monstre per portare via Milinkovic-Savic dalla Lazio: Inzaghi lo ritiene al centro del suo progetto tecnico, lo ha consacrato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. E ora la Lazio vuole blindarlo: è pronto un adeguamento che lo porterà a guadagnare quasi 4 milioni di euro, divenendo uno dei più pagati della rosa biancoceleste. Le big sono avvisate: per strappare Milinkovic alla Lazio servirà uno sforzo economico immenso.