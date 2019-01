Da quando José Mourinho è stato esonerato dal Manchester United, i Red Devils hanno messo assieme sette vittorie consecutive. ​Tra i protagonisti anche e soprattutto loro: Pogba e Rashford, due obiettivi della Vecchia Signora. Il primo ha messo assieme 5 gol e 4 assist nelle ultime sei partite. Cinque gol ed un assist per l'attaccante inglese nello stesso lasso di tempo. Senza Mourinho sono rinati. Decisamente una cattiva notizia per la Juventus che con lo Special One in panchina avrebbe avuto una chance in più di arrivare ai due che con il portoghese non erano decisamente soddisfatti.