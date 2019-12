Non ha dubbi Andrea Raggi, difensore svincolato dal Monaco, quando parla di Rachid Ghezzal: "Bravissimo ragazzo e ottimo giocatore: se l’ambiente crede in lui, soprattutto l’allenatore, può far veramente bene”, così lo descrive a La Gazzetta dello Sport. Il jolly viola è infatti finito sotto la lente d’ingrandimento dell'Atalanta, che potrebbe farlo suo nel prossimo mercato invernale per dare un'ulteriore spinta in avanti al reparto avanzato nerazzurro.



PERFETTO COME VICE ILICIC- “Rachid è un elemento duttile, può ricoprire vari ruoli. Piede sinistro ottimo, lo immagino là davanti, magari come “vice” Ilicic. Potrebbe essere utilizzato anche a sinistra nei quattro di centrocampo: lì, però, farebbe più fatica. Certo che lo consiglierei all’Atalanta, perché no? Ma ripeto: il potenziale c’è, per sfruttarlo bisogna credere totalmente in lui”.