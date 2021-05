La stagione deludente, con il concreto rischio di finire fuori dall’Europa nella prossima stagione, si preannuncia una vera e propria rivoluzione in casa Roma. Con Fonseca sempre più lontano e il probabile arrivo di Maurizio Sarri, i giallorossi a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per la porta, secondo gli esperti, come riporta Agipronews, il favorito è l’estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno, in quota 3, appena davanti a Marco Silvestri del Verona, altro pallino dei capitolini da diverso tempo, con un suo approdo nella Capitale che vale 3,50 volte la posta. Fronte caldo anche l’attacco dove Dzeko sembra pronto a fare le valigie. Il principale candidato per sostituirlo è Dusan Vlahovic che, dopo la stagione da sogno con la Fiorentina, sogna il salto di qualità: un suo arrivo a Roma paga 4 volte la posta. Sempre in quota, poi, il nome di Andrea Belotti, proposto invece a 5, mentre Gianluca Scamacca, cresciuto proprio con la maglia giallorossa, è visto a 6. Sogno irrealizzabile, invece, Alexandre Lacazette, francese dell’Arsenal, in quota a 12