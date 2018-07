Romulo ha lasciato l'Hellas, di cui era capitano, si è trasferito al Genoa, ma è stato a lungo accostato alla Lazio. Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha raccontato il suo passato, in particolare alcune voci che lo volevano pronto a trasferirsi a Roma: “Io alla Lazio? Nello scorso mercato invernale le dissi di no, non potevo lasciare l’Hellas in quel momento delicato di stagione. Rifiutai anche il Marsiglia dopo la prima retrocessione in Serie B”.