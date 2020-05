Sale il prezzo di Leander Dendoncker del Wolverhampton, obiettivo di mercato della Lazio: si viaggia verso i 30 milioni di euro, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista dei Wolves è un vecchio pallino di Igli Tare: lo segue dai tempi dell'Anderlecht, ora potrebbe sferrare il colpo.



MERCATO LAZIO - Dendonker potrebbe essere l'obiettivo di mercato Champions League: duttile e molto intelligente, garantirebbe ad Inzaghi molte soluzioni diverse in mediana, oltre a ringiovanirla (è un classe '95). La Lazio conta sui buonissimi rapporti con Mendes per chiudere l'affare e portarlo in Italia.