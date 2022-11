Terminata l'esperienza alla Spal e rimasto senza contratto, la carriera di Pepito Rossi potrebbe riprendere nuovamente dalla Serie B.



Sulle tracce del 32enne attaccante italo-americano ci sarebbero infatti almeno due club alla ricerca di gol per corroborare i rispettivi reparti avanzati e di conseguenza migliorare le proprie posizioni in classifica.



All'ex punta di Manchester United e Fiorentina starebbero infatti pensando sia il Cosenza che il Perugia, squadre invischiate nei bassifondi della cadetteria che non vorrebbero attendere fino a gennaio per migliorare i propri organici.



Lo riferisce SerieBNews.com