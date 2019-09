13 gol in 13 partite: lo score di Sam Cosgrove all'Aberdeen è spaventoso. Uno stato di grazia invidiabile: nell'ultima sessione di calciomercato è stato accostato alla Lazio, alla ricerca di un possibile sostituto di Caicedo. L'anno scorso cifre altrettanto incredibili: 21 gol in 44 presenze.



MERCATO LAZIO - Tare lo avrebbe attenzionato, il rendimento del 22enne lo ha colpito, ma Cosgrove ha sempre smentito ogni possibile voce di trasferimento, affermando di essere felice in Scozia. Tanto da dover, di nuovo, sottolinare al Telegraph: "Ho saputo delle voci sulla Lazio, ma penso siano state un sacco di immondizia, ad essere onesto".