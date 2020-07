La Lazio ci prova davvero per David Silva. Il sorriso beffardo di Tare alla domanda di Sky e il "non ho sentito bene" sono un tentativo di deviazione in angolo. Ma la Lazio vuole fare gol sul mercato, l'idea David Silva c'è eccome.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Tare ha saputo che Silva sta cercando una nuova esperienza di vita, a Roma troverebbe una nutrita schiera di spagnoli - o di lingua spagnola - che lo aiuterebbero a capire la Serie A. Vuole provare un colpo alla Klose Tare, un regalo Champions. Lo spagnolo è tentato da Arabia Saudita ed MLS, e ora pensa alla Champions, ma quella del City.