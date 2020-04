L'ex difensore dell'Atalanta Emanuele Suagher ripercorre al Corriere dello Sport un retroscena in chiave mercato che ha coinvolto il centrocampista rossonero Franck Kessie: "L'Atalanta? Voleva tenermi dopo l'esperienza a Carpi in Serie A ma al primo allenamento mi sono fatto male al ginocchio in uno scontro con Kessie. È uno dei rimpianti maggiori, avevo l'occasione di giocarmela con la prima Atalanta di Gasperini, ma non ho smesso di sognare, vorrei ritornare in Serie A magari con una doppia promozione".