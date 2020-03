Roma e Napoli stanno corteggiando assiduamente Matteo Pessina, il centrocampista del Verona che tra un mese compirà 23 anni. Tra le due litiganti però a godere al momento è solo l'Atalanta, proprietaria del cartellino e a cui spetterà la prima e forse anche l'ultima parola che deciderà il futuro del giovane calciatore.



ANCORA AL VERONA- Nonostante le continue attenzioni da parte di Roma e Napoli, l'Atalanta potrebbe dire di no ad entrambe le società ed optare per lasciare il giocatore un altro anno all’Hellas Verona. Se invece la società bergamasca dovesse decidere di lasciarlo partire per un'esperienza in una Big allora la trattativa potrebbe trasformarsi in un’asta, con base di partenza fissata sui 10 milioni di euro circa.