Non piace solo al ds Igli Tare, che l'ha messo sulla sua lista dei possibili arrivi in casa Lazio. Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona, ha in realtà una lunga fila di pretendenti, tra cui l'Inter, che ha manifestato il suo interesse per il giovane centrale. Lo conferma il suo agente, che parla di pretendenti anche in giro per l'Europa.



MERCATO INTER - Gianni Vitali, che cura gli interessi del classe 2000, ha rivelato l'interesse dell'Inter per il suo assistito a FcInternews: "La società nerazzurra lo stanno seguendo e monitorando, è sempre molto attenta ai giovani profili che si mettono in luce in Serie A e in tutti gli altri campionati. In questo momento però non ci sono trattative in ballo tra Inter e il Verona". A giugno potrebbe scattare anche l'asta: "È difficile dire cosa potrebbe succedere in estate: il Verona è un club solido, farà le sue valutazioni a fine campionato. Il mercato è fatto di opportunità: se ce ne saranno le prenderanno in considerazione. Da dove arrivano gli interessamenti? Dall’Italia e dall’Europa. Ma una valutazione non è stata ancora fatta perché non ci sono state società che si sono messe al tavolo a parlarne concretamente".