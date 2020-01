Escalante è sbarcato a Roma: arriverà alla Lazio solo a fine stagione, ma è arrivato nella capitale per le visite mediche di rito e per firmare il quadriennale da 1,5 a stagione che lo legherà alla società biancoceleste. Tare batte un colpo in vista della prossima stagione: Escalante è della Lazio.



MERCATO LAZIO - Comincia l'avventura di Escalante alla Lazio: dopo le visite mediche farà un giro a Formello, un'occasione per visitare l'mpianto sportivo e cominciare a pregustare la sua nuova vita a Roma. Avrà modo di conoscere meglio Inzaghi a partire dal prossimo ritiro estivo.