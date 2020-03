La Lazio lavora per soffiare Giroud all'Inter nella prossima finestra di mercato a parametro 0, ma c'è anche il piano B. Tare sta corteggiando l'attaccante francese, crede possa aiutare molto la squadra dal punto di vista dell'esperienza e della qualità. La Lazio punta a fare bene in Champions: con Giroud Inzaghi avrebbe una punta di grosso calibro, formato europeo.



MERCATO LAZIO, IL PIANO B - Ma su Giroud la concorrenza è forte: ci sono altre squadre in Premier, l'ipotesi MLS e l'Inter. Tare, come riporta il Corriere dello Sport, si sta muovendo per un secondo scenario. Qualora dovesse sfumare Giroud la Lazio potrebbe andare con forza su Cedric Bakambu: attaccante francese 1991, già nel mirino del club biancoceleste, attualmente in forza al Bejin Gouan, in Cina.