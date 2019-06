Tare stavolta non transige. Vuole convincere Lotito a puntare tutto su Wesley del Bruges. Se lo è lasciato sfuggire l'anno scorso, alla fine è rimasto in Belgio, e si è fatto valere. Stavolta Tare non ci sta, vuole chiudere.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, l'alternativa è Petagna, che Inzaghi gradirebbe molto in rosa al posto di Caicedo. Tare però ha puntato Wesley, lo ha seguito, ha convinto possa esplodere del tutto. 20 milioni, per il Bruges è ultimatum, prendere o lasciare. Tare spera di essere convincente.