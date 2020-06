La Lazio ha mollato Pedro del Chelsea. L'esterno ex Barcellona era stato accostato alla squadra biancoceleste, ma le voci non sono state confermate, e l'affare sta sfumando: a breve potrà accasarsi gratis, ma vestirà la maglia della Roma.



MERCATO LAZIO DERBY - Il derby di mercato, ammesso che Tare fosse interessato al giocatore, si ferma qui: James Pallotta offrirà a breve un biennale da 3,5 milioni, Fonseca vorrebbe allenarlo alla Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma del futuro riparte da Pedro.