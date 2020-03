La Lazio vuole comporre un centrocampo stellare per affrontare la sua prima Champions dopo anni di assenza. Il ds Tare sta lavorando duramente per provare a regalare ad Inzaghi una squadra altamente competitiva, in grado di essere la sorpresa della prossima Champions.



MERCATO LAZIO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio sembra essersi già mossa per l’acquisto del mediano Gonzalo Escalante, ma non solo. Tare avrebbe messo gli occhi addosso anche a Giacomo Bonaventura e Dominik Szoboszlai. Il primo è in scadenza di contratto con il Milan, mentre il secondo è considerato il gioiellino del RB Salisburgo. 3 innesti per sognare in grande, garantire i giusti ricambi e affrontare la prossima stagione a testa alta.