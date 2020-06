Il mercato comincia ad avvicinarsi, il ds Igli Tare sta lavorando per costruire una Lazio da Champions. E, come riporta il Corriere dello Sport, torna di moda un suo vecchio pallino, direttamente dalla Germania dove il direttore sportivo ha buoni contatti. Si tratta di Vincenzo Grifo, una vita in Bundesliga, finito anche nel giro della Nazionale italana.



MERCATO LAZIO TARE - Vincenzo Grifo, 107 presenze e 17 gol con Hoffenheim e Friburgo, vorrebbe tornare in Serie A per provare a convincere Roberto Mancini a portarlo con sé ad Euro2020. Vorrebbe giocarsi le sue chance, può fare il trequartista e l'esterno d'attacco, è molto duttile e potrebbe tornare utile i Può agire nel ruolo di trequartista e di esterno d’attacco, duttilità che potrebbe anche risultare comoda a Simone Inzaghi. Classe 1993, di piede destro, il Friburgo lo ha pagato 7 milioni.