Frenata brusca e improvvisa da parte dell'Atalanta per il laterale sinistro della Juve Gianluca Frabotta, futuro vice Gosens: secondo La Gazzetta dello Sport, si sarebbe affievolita l'intesa tra l’area sportiva nerazzurra e quella bianconera circa il prezzo del riscatto del calciatore classe 1999.



La Juventus, in caso di cessione del cartellino di Frabotta, dovrebbe versare una percentuale al Bologna per via della recompra detenuta dal club rossoblù: un dettaglio ancora da chiarire che frenerebbe l'entourage nerazzurro.