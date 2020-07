La Lazio studia le mosse sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, i rinforzi saranno 6-7, tra difesa, attacco e vice-Strakosha. Il budget a disposizione dipenderà anche dalla cessione di Milinkovic Savic: i soldi a disposizione a quel punto saranno molti di più.



MERCATO LAZIO TUTTI I NOMI - Ecco le mosse di Tare, a partire da Kumbulla, la Lazio sta cercando un difensore per rinforzare il reparto. Wallace, di ritorno dal Braga, verrà piazzato, in attacco si cerca almeno una punta, se non due. Borja Mayoral piace tanto, Tare lo segue da anni e lo considera potenzialmente un giocatore di livello altissimo.Oltretutto è a scadenza 2021, quindi potrebbe arrivare con lo sconto. L'asta che i Pozzo volevano scatenare per Suarez non è piaciuta a Tare, che si è sfilato.