'Tutti blindati in casa Atalanta' assume purtroppo un doppio significato in questo periodo buio dove a Bergamo il dramma Coronavirus si sta consumando ogni giorno di più. Ma, oltre a essere isolati nei loro domicili, i giocatori nerazzurri resteranno legati per un po' di anni, chi più e chi meno, alla società orobica. Prima che l'emergenza costringesse il campionato a fermarsi, la società si era già mossa per blindare uno a uno tutti i suoi talenti, prolungando loro il contratto. Al momento infatti sono solo due i giocatori con la scadenza al 30 giugno 2022, ovvero il terzo portiere Rossi (da anni comunque una certezza) e il terzino destro Timothy Castagne. Tutti gli altri? Dai tre ai quattro anni di matrimonio prolungato con l'Atalanta, poiché i loro contratti scadranno tutti tra l'estate 2023 e l'estate 2024, solo con qualche variazione legata alle opzioni per l'ultimo anno, come ricorda L'Eco di Bergamo.



Resta in sospeso solo Castagne, ma non è un caso: con l'esplosione di Hans Hateboer, il belga è passato in secondo piano, sta giocando a spizzichi e bocconi ed è già da quattro gare che manca l'appuntamento col campo. Nei prossimi mesi vedremo quale sarà il suo futuro anche in base alle pretendenti che si faranno avanti e, soprattutto, a quale cifra metteranno sul piatto per il terzino destro.