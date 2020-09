Sono quattro al momento le pedine che occupano gli out di destra e sinistra dell'Atalanta, eppure la doppia chance potrebbe non bastare a mister Gian Piero Gasperini. Questo perché Hans Hateboer potrebbe partire da un momento all'altro, in attesa dell'offerta che superi i 15 milioni di euro, e a destra rimarrebbe solo Cristiano Piccini. Ma, soprattutto, perché un vice Gosens che si rispetti potrebbe non portare il nome di Arkadiusz Reca e, se la società dovesse continuare a cercare sul mercato un altro profilo per il suo ruolo, lui stesso cercherebbe altrove la continuità appena guadagnata alla Spal.



I TRE VICE GOSENS- E al momento sono tre i nomi che circolano per rimpolpare la fascia sinistra dell'Atalanta, sempre comunque alla ricerca di un esterno flessibile che possa adattarsi anche sull'ala destra come faceva Castagne. Come riporta L’Eco di Bergamo, in cima alla lista ci sono l’interista Dalbert, Darko Lazovic del Verona e Dimitrios Giannoulis del Paok. I greci però chiedono ben 10 milioni di euro per il loro giocatore, l’Atalanta è disposta a scucirne tra i 5 e i 7. Giannoulis, ricercatissimo dal Crotone, era stato monitorato anche dal Napoli che cercava un sostituto di Mario Rui.