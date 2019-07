Il piano A della Lazio si chiama Yazici: in Turchia ne sono certi, sarà lui il sostituto di Milinkovic Savic. Non appena arriverà l'offerta giusta per il serbo, Tare si fionderà sul centrocampista del Trabzonspor. Szoboszlai rischia di essere il piano B: costa 20 milioni, la Lazio ci sta riflettendo.



MERCATO LAZIO - Tutto dipende da Milinkovic Savic. Le parziali aperture di Claudio Lotito ad un'eventuale cessione riscaldano ulteriormente l'estate biancoceleste. E il toto-sostituti: Yazici è in pole, la concorrenza del Lille è forte, ma l'ultima offerta è stata rifiutata. Tutto da vedere, tutto dipende da Milinkovic.