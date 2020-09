Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, lunedì 15 settembre 2020.



Secondo Football London il Tottenham pensa all'attaccante del Southamtpon Danny Ings, ex Liverpool.



Secondo il Telegraph l'Arsenal vuole il 25enne portiere islandese del Dijon Runar Alex Runarsson.



Abola scrive che il Manchester United è interessato all'ex Inter Alex Telles, valutato dal Porto 20 milioni di euro.



Un'altra alternativa per l'attacco del Tottenham è Alexander Sorloth, attaccante norvegese del Trabzonspor.



Il Leicester vuole il centrocampista gallese David Brooks, ma il Bournemouth lo valuta 50 milioni di sterline. Lo scrive il Sun.



Corteggiato da Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach, il 17enne talento del Barcellona Pedri per il Mundo Deportivo non è in vendita.



Secondo L'Equipe il Lione vuole il portiere dell'Amburgo Julian Pollersbeck per sostituire Tatarusanu, passato al Milan.