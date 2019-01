Un ex Lazio tra i pali della Fiorentina. Federico Marchetti è in uscita ed è sul mercato, potrebbe finire a Firenze. Il rampante Dragowski lascerà la Viola a gennaio, vuole giocare, andrà in prestito. Al suo posto i dirigenti della Fiorentina vorrebbero intervenire sul mercato e garantirsi un rinforzo d'esperienza tra i pali. L'ex Lazio potrebbe fare al caso della squadra toscana, con un occhio al resto del mercato: anche l'Empoli aveva manifestato interesse di recente. Alternative all'ex Lazio sarebbero Leali del Perugia e Bardi del Frosinone, come riporta il Corriere dello Sport.