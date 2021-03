Mentre lasi prepara per la sfida contro ilalla Fußball Arena München (o Allianz Arena), negli ultimi giorni hanno cominciato a circolare diverse voci di mercato inerenti ai biancocelesti. Tanti i nomi in difesa. Da Pau Torres e Lisandro Martinez, passando per Maksimovic e Touba. Addirittura si è parlato anche di un approdo praticamente certo nella capitale a centrocampo. Si tratta di Franco, calciatore in scadenza a giugno colNon è la prima volta che il profilo di Vazquez viene accostato alla Lazio. Il centrocampista argentino, grande amico difin dai tempi del Siviglia, saluterà l’Andalusia a fine giugno. Chiaro che l’exsi sta già guardando attorno in ottica futuro. Essendo un classe ’89 può assicurare almeno altri tre anni di gran rendimento. Esploso in Italia come seconda punta e soprattutto trequartista, con l’approdo insi è completato destreggiandosi bene anche nel ruolo di mezzala.Un giocatore completo che al momento fa gola a tanti club, ma. Con il club capitolino ci sono stati colloqui intensi, sì,. Il Siviglia però, nonostante l’unico anno di contratto rimanente chiedeva troppo. Da lì il club capitolino si è defilato, lasciando del tutto la pista Mudo., ma sono arrivate solo conferme della voglia dei biancocelesti di puntare su altri profili. Nel mercato di certo c’è poco, ma è molto probabile che ancora una volta le voci rimbalzate dalla Spagna e replicate dai media italiani debbano rimanere tali., ma tra queste non vi è la Lazio.