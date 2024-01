Mercato Verona: doppio colpo fra fascia e attacco

Il Verona è letteralmente scatenato in queste ultime ore di mercato e ha chiuso due colpi importantissimi per la prima squadra allenata da Marco Barone.



Per la corsia di destra dal Nantes in Francia arriva il terzino classe 1996 Fabien Centonze che, curiosità, ha affrontato da titolare la Juventus nel doppio confronto in Europa League.



Per l'attacco, invece, dal Vitoria Guimaraes arriva l'attaccante brasiliano, ma con passaporto portoghese André Oliveira e Silva meglio noto come Andrè Silva. Prima punta che può giocare esterno, mancino di piede ha all'attivo 9 gol e 2 assist in 23 presenze.