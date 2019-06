Wesley sembra ad un passo dalla Lazio. E il Bruges, che detiene il cartellino dell'attaccante brasiliano, si sta già muovendo per sostituirlo. Il ds Tare lo ha puntato, lo tiene nel mirino, vuole portarlo al più presto a Roma per affiancarlo a Ciro Immobile. E in Belgio già ragionano ad un post-Wesley.



MERCATO LAZIO - Con il brasiliano sul punto di partire, la dirigenza belga, secondo la Bild, avrebbe già puntato il sostituto. Mikael Ishak del Norimberga sarebbe l'attaccante prescelto per il dopo-Wesley: 4 gol nell'ultima stagione in Bundesliga, il classe '93 ha un passato in Italia, tra Parma e Crotone.