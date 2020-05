L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, punta del tridente nerazzurro di mister Gian Piero Gasperini, ha parlato a cuore aperto del suo futuro alla Pagina Instagram dell'America Cali, la squadra che l'ha lanciato: "Sogno di ritirarmi giocando nell'America: è sempre stato il club del mio cuore. Seguo l'attività sui social, ma non riesco a vedere le partite per via dell'orario, a differenza di quando giocavo in Argentina".



RIPRESA- "A Bergamo mi trovo molto bene: c'è una buonissima qualità della vita, in città e in Lombardia ci sono tante imprese importanti per il paese. Siamo nella fase 2: gradualmente stanno riaprendo le attività. Lunedì inizierà la fase successiva nel calcio: intanto, nell'Atalanta, ci alleniamo individualmente. Ci alterniamo: quando uno finisce la sua sessione, tocca all'altro. Sto lavorando per tornare subito in forma".