Pantaleo Corvino non molla la presa. Diciotto milioni di euro, questa la cifra a cui vuol fissare il diritto di riscatto per Alex Meret dall'Udinese. Una cifra che la Fiorentina non può assolutamente spendere adesso, dunque largo alle strategie di mercato per regalare a Stefano Pioli il classe '97, dopo la decisione di non riscattare Sportiello. Finché non capirà che non esistono più margini di trattativa, il dirigente viola continuerà a percorrere questa strada.