Avvio di stagione complicato per il Napoli con la panchina di Garcia che durante l'ultima sosta ha barcollato e non poco. Diversi calciatori hanno avuto un rendimento chiaramente al di sotto rispetto all'ultimo anno. E tra questi c'è Alex Meret, che ha dato un contributo importante nel terzo scudetto azzurro con interventi più volte decisivi. Differente la partenza oggi, è finito al centro delle polemiche proprio il numero uno del Napoli.- Critiche nei confronti di Meret, reo di aver commesso qualche errore di troppo e colpevolizzato di non essere decisivo con interventi da portiere di una grande squadra. In tanti sostenitori hanno chiesto di vedere Gollini in campo (infortunato fino a una settimana fa) e un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Però in campo ci è andato nuovamente Meret a Verona che ha risposto sul campo. Gran prestazione, parate di livello che hanno aiutato a ritrovare i tre punti in campionato. Sono arrivati anche i complimenti da parte di Garcia nel post partita, proprio per sottolineare la prova dell'ex Udinese e Spal.- Davanti c'è solo una lunga stagione tutta da giocare. Meret deve trovare continuità difendendo i pali della squadra campione d'Italia. Ci sarà tempo per riflettere sul futuro, perché ilDunque, ancora quasi due anni. Nei prossimi mesi, però, si inizieranno a discutere le condizioni, i termini. C'è la volontà da parte di calciatore e agente di ritoccare quell'ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Se ne parlerà nei prossimi mesi