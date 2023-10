. La bellissima conduttrice televisiva, 25 anni, nata ad Oggiono, in provincia di Lecco, continua a fare strada nel mondo dello spettacolo: dopo aver partecipato a Miss Italia ed essere diventata un volto di Sportitalia, ha chiuso la stagione scorsa conducendo Mary’s Place, un format che porta il suo nome, dove ha intervistato atleti di ogni genere e categoria, e in questa nuova edizione ha già avuto ospiti eccellenti, come Will I Am dei Black Eyed Peas, gruppo leader della musica statunitense. Definita dal Sun come la "nuova Diletta Leotta", godetevi le sue splendide FOTO.