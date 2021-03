Alexander Merkel, centrocampista ex Milan, ora in Arabia Saudita, parla del suo passato in rossonero. Queste le parole riportate da transfermarkt: "Ci furono grosse aspettative sul mio conto e la cosa non mi fu d'aiuto, soprattutto perché ero molto giovane e inesperto e dovevo far attenzione esclusivamente al campo. A volte può essere un fastidio, ma fa parte dell'essere un professionista e devi essere in grado di reggerlo. Anche se non avevo mai richiesto quel tipo di attenzione mediatica, non fu una cosa semplice da gestire. Certamente posso capire perché in molti si interessarono a me a quei tempi. Ci fu molta attesa rispetto a quello che potessi realizzare ma per me era solo il raggiungimento di un sogno, visto che mi allenavo e giocavo accanto a leggende come Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta e Gennaro Gattuso"