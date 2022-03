Il nome di Dries Mertens e quello del Napoli resteranno legati a lungo. Forse per sempre, perché quello che è diventato il miglior marcatore della storia azzurra non potrà essere dimenticato facilmente. Una favola che ha portato tanti momenti di gioia ai tifosi napoletani, per quel folletto arrivato come Dries e diventato, col tempo Ciro. La parola "fine", in questa storia, non è ancora stata scritta: la penna è in mano al club del presidente De Laurentiis, che da qui a giugno dovrà scegliere se sfruttare una clausola inserita nell'ultimo contratto del numero 14 o meno...