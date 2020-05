La questione Mertens continua a tenere banco in casa Napoli. Il futuro del belga è fortemente incerto e da Milano le indiscrezioni lo vedrebbero ad un passo dall'Inter. Ma da Napoli la trattativa sembra tutt'altro che in fase avanzata.



A parlarne è il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino. Questo quanto detto da lui tramite il suo account ufficiale Twitter:



"L'unica certezza che oggi ho riguardo la questione Mertens è che ci sono ancora margini (limitati ma ci sono) per trovare un accordo con il Napoli. Anche perché le parti continuano ad 'amoreggiare'. Lui a Napoli sta bene ed il club sa che sostituirlo sarà difficilissimo. È evidente che per superare lo stallo bisogna fare un passo avanti. O uno indietro. Dipende dai punti di vista. Gli 'sherpa' sono al lavoro e sono 'sherpa' importanti. Invito a non dare nulla per scontato".