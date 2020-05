Tra le notizie più chiacchierate degli ultimi giorni c'è quella che vedrebbe Dries Mertens pronto per vestire la maglia dell'Inter. Ancora tutto da decidere, con il belga che al momento non ha ancora firmato nulla.



Negli ultimi sette anni Mertens è diventato Ciro, un napoletano acquisito. Proprio per questo il popolo partenopeo non ci sta all'eventuale sua partenza destinazione Milano. I napoletani vogliono il rinnovo di Mertens e così sui social è nato l'hashtag #meritiamounfinalediverso. Consiste nel pubblicare un post su Instagram taggando il giocatore e inserendo quell'hashtag. È stato fatto ovviamente per richiamare l'attenzione dello stesso Mertens e convincerlo a restare a Napoli. Sono stati pubblicati oltre 100 post nelle ultime 24 ore.



La risposta di Mertens sembra esserci stata. Infatti in uno di questi tanti post c'è proprio un suo "like". Che sia un segnale di fedeltà o semplice affetto verso una tifoseria che gli ha dato tanto?