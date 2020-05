Al centro dell'attenzione in casa Napoli c'è Dries Mertens in questi giorni. L'attaccante belga è ad un passo dal rinnovo con il club azzurro, manca solo la firma.



L'importanza di Mertens per la città, per i tifosi si è notata specialmente negli ultimi giorni, con tantissime dimostrazioni d'affetto e tanta volontà di vederlo indossare ancora i colori azzurri.



Proprio per questa importanza, l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di un'iniziativa:



"Con il Napoli si può pensare di costruire un percorso insieme per conferire la Cittadinanza Onoraria a Dries Mertens. Parliamo di un ragazzo speciale, ribattezzato 'Ciro' dal sentimento popolare. Pensiamo alla Cittadinanza Onoraria perché parliamo di un ragazzo sensibile, che a fari spenti si è sempre speso per far del bene alla nostra città. Mertens ha fatto tanto dentro ma anche fuori dal campo".