Un anno fa, era il 17 giugno, ilufficializzava il rinnovo di contratto di Driesfino al 2022, con ingaggio di 4 milioni netti a stagione più bonus. Come giudicare, a dodici mesi di distanza, la scelta del presidente De Laurentiis? Dopo un campionato con pochi acuti, segnato anche dai problemi fisici,Nella prima partita contro la Russia ha giocato 72 minuti senza spunti. Nella gara successiva, vinta dal Belgio in rimonta con la Danimarca,: un solo tiro, tanta sofferenza per una prestazione impalpabile. Difficoltà che non sono nuove per Mertens. Un giocatore spesso apparso in questa stagione la brutta copia del campione che è stato. C’è qualche acuto, lampi di una classe ancora intatta. Ma alla lunga l’attaccante belga fa fatica.E, guardando la carta d’identità, non potrebbe essere altrimenti. Mertens ha 34 anni, compiuti a inizio maggio.Il nuovo ciclo azzurro non potrà prescindere da una riduzione dei costi, possibile qualche sacrificio importante. Ciro al momento non è tra i candidati: il suo legame con squadra e città è forte, nessuno pensa a distruggerlo.. Così come è facile pensare che il Napoli, dovesse trovare un acquirente per Petagna, andrà a caccia di un altro attaccante da affiancare a Osimhen. Per prendersi il meglio da Mertens e dai suoi picchi, e saper ovviare agli inevitabili cali.