Dries Mertens e un'altra dedica d'amore a Napoli. 'Ciro', come lo hanno ribattezzato i tifosi azzurri, spiega ai canali ufficiali della Lega Serie A: "Quando cantano il mio nome mi fa bene, dopo un gol è ancora più bello. Dopo sette anni qui mi sento napoletano. Ho tanti amici qui, ho conosciuto tante persone e mi fa piacere. La gente ha visto che da quando sono arrivato qua do tutto in campo e fuori dal campo provo a vivere come i tifosi. A Napoli è bello vivere, mi piace essere qui. Parlo la lingua, è tutto perfetto".