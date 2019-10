Passano le settimane e in casa Napoli cresce la preoccupazione circa il futuro di Dries Mertens e José Maria Callejon. Le trattative per prolungare i contratti in scadenza dei due “senatori” procedono estremamente a rilento, per non parlare di vera e propria fase di stallo. Eccessiva la distanza tra le parti e gennaio si avvicina e con esso il momento nel quale, in mancanza di accordo con De Laurentiis, i due giocatori e i rispettivi entourage potranno valutare le proposte di altri club.



LE CIFRE - Callejon, esempio di affidabilità ed elemento irrinunciabile per Ancelotti, come lo era stato con Benitez prima e Sarri poi, guadagna oggi circa 3 milioni di euro netti e chiede un rinnovo biennale alle medesime condizioni, mentre il Napoli si mostra disposto ad accontentare lo spagnolo per quanto concerne la durata del nuovo accordo ma mette sul piatto un ingaggio di 2 milioni. Ancora più marcata è la diversità di vedute tra il club e Mertens, che oggi percepisce ben 4 milioni netti e che si è visto proporre un biennale a 2,5 milioni.



E BENITEZ CHIAMA - Quilon, agente di Callejon, ha già fatto percepire a De Laurentiis un certo malcontento, quello del belga non si è ancora espresso, ma in entrambi i casi attenzione al fattore Cina. Rafa Benitez, tecnico del Dalin Yifang, ha già compiuto i primi sondaggi in vista della riapertura del mercato e offre ingaggi faraonici ai suoi due ex pupilli. Che per la prima volta da quando sono arrivati iniziano ad immaginare un futuro lontano da Napoli.