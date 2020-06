Dries Mertens e il Napoli sono al traguardo per il rinnovo. L'accordo totale ormai è raggiunto da giorni per un nuovo contratto che consentirà a Mertens di rimanere per altri due anni, valido fino al 30 giugno 2022 con opzione per una terza stagione. Così il Napoli ha convinto il belga nonostante le proposte del Chelsea e dell'Inter sul tavolo: in queste ore è stato fatto un passo importante perché i legali di Mertens si stanno scambiando i documenti con gli avvocati del Napoli, lo fa sapere Sky Sport e arrivano conferme sul contratto che Dries potrà firmare prima del nuovo inizio del campionato.



L'Inter si è tirata fuori dalla corsa dopo che con una chiamata nei giorni scorsi l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha avvisato il presidente De Laurentiis del tentativo di prendere Mertens per massima correttezza, poi facendo un passo indietro a fronte della volontà di Dries di proseguire la sua carriera solo e soltanto al Napoli.