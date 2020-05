Sono stati mesi di attesa gli ultimi trascorsi per i tifosi del Napoli. Un'attesa che riguardava un punto interrogativo che andava svelato. Si tratta del rinnovo di Dries Mertens, che firmerà il rinnovo con il Napoli per le prossime due stagioni.



Spuntano ulteriori aggiornamenti forniti da Sky Sport secondo i quali mancherebbero solo gli ultimissimi dettagli da limare e il famoso tweet del presidente De Laurentiis: due anni di contratto più un'opzione per il terzo con un futuro da dirigente. Decisivo l'intervento di Gattuso che non ha voluto rinunciare al belga.