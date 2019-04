Herman Mertens, padre di Dries, ha parlato a CalcioNapoli24: "Non si aspettava nemmeno Dries di segnare così tanto perchè lui non è un numero nove. L'aver raggiunto Cavani ci rende molto orgogliosi. Spero che mio figlio possa giocare giovedì a Londra contro l'Arsenal. Non abbiamo parlato in questi giorni perchè Dries si sta focalizzando sulla partita europea. Ancelotti? So per certo che a mio figlio si trova molto bene con lui per l'atteggiamento che ha con la squadra. C'è una stima reciproca tra Dries e l'allenatore. Ancelotti ha sempre un approccio sereno con ogni calciatore. Futuro a Napoli? A Dries piace la città, non ci sono ragioni per andare via. Soprannome Ciro? E' molto divertente, ma a casa lo chiamiamo ancora Dries (ride ndr). Lui si trova molto bene a Napoli. Nella vita ci sono cose più importanti che vincere i trofei. Se Dries si trova bene a Napoli, proverà a vincere la classifica caanonieri storica"