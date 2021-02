Soltanto un forte spavento, per fortuna. Nessuna conseguenza ma attimi di grande paura per l'attaccante del Napoli Dries Mertens, che nello scorso weekend ha fatto ritorno in Belgio per iniziare un nuovo ciclo di cure per superare definitivamente i problemi alla caviglia sinistra infortunatasi lo scorso 16 dicembre contro l'Inter. L'aereo privato sul quale si trovava a bordo è stato costretto a una manovra di emergenza per atterrare presso l'aeroporto di Deurne, nei pressi di Anversa.



CHE PAURA - Da lì Mertens avrebbe dovuto trasferirsi presso la clinica "Move to cure" per affidarsi ai trattamenti del dottor Lieven Maesschalck e provare a lasciarsi definitivamente alle spalle un problema che nelle uscite del Napoli hanno evidenziato una condizione fisica ancora deficitaria da parte del calciatore. All'aeroporto di Deurne, a causa della forte pioggia, i piloti non hanno potuto mantenere l'aereo sulla pista e questo è finito nell'erba della zona di sicurezza. "Siamo stati chiamati sabato sera intorno alle 21.20 per fornire assistenza. Abbiamo riportato l'aereo sulla pista con due veicoli tecnici", ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco di Anversa.