Di dubbi, sull'amore di Dries Mertens e della sua famiglia per Napoli e il Napoli, non ce ne sono. Ne ha invece tanti Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, con cui l'attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno. La società avrebbe anche la possibilità di prolungare autonomamente l'accordo con l'ex PSV, facendo valerei una clausola presente nel suo contratto. Un'opzione che fin qui non è stata fatta valere e le sensazioni che arrivano sono tutt'altro che positive...