Dries Mertens e il Napoli presto dovranno prendere una decisione. Che sia anche definitiva, perché il belga è incupito e il suo futuro è ancora tutto da scoprire, ma soprattutto il contratto andrà a scadenza nel giugno 2020 e le proposte non mancano. Mertens si guarda attorno, non si sente più intoccabile nel progetto del Napoli ma non esclude ancora nulla: per questo ha rimandato al mittente le proposte di alcuni emissari pronti a portarlo in Cina come Marek Hamsik, ma in estate si ripresenterà l'opportunità. E non sarà l'unica per il belga, 32 anni da compiere a maggio e l'idea che ronza in testa di fare un'esperienza diversa dopo tanti anni al Napoli.



LE CIFRE PRETESE - De Laurentiis come per Hamsik non farà alcuno sconto, vale per i club cinesi come per le altre società europee interessante: 28 milioni di euro come da clausola valida fino a giugno, altrimenti il prezzo definitivo lo farà il Napoli. Ma soprattutto Mertens non ha ancora deciso se restare o cambiare aria: oggi guadagna 4 milioni all'anno in azzurro, pretenderebbe almeno 10/11 milioni a stagione per un contratto pluriennale per volare in Cina. Ecco perché è un discorso ancora tutto da impostare, mentre in caso di permanenza in Europa le cifre sarebbero totalmente diverse. Mertens valuta, i suoi agenti ascoltano e il Napoli al momento aspetta. Senza decisioni definitive, con un futuro mai così aperto. Perché la Cina richiamerà: Dries è corteggiato, la scelta sarà prima di tutto sua. Ma sempre alle condizioni di De Laurentiis.