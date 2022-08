L'ex calciatore del Napoli Dries Mertens, ora al Galatasaray, è intervenuto a Dazn:



"Istanbul è grande, stiamo ancora cercando casa ma è una bella avventura in un grandissimo club. Non sapevo che il Galatasaray fosse tanto grande. Mia moglie si è svegliata un giorno e ha iniziato a piangere, dicendo che non poteva lasciare casa sua. E allora io le ho detto che l'avremmo tenuta".



NAPOLI - "Ieri ho visto la partita, hanno giocato bene, con freschezza e velocità. Esserne il capocannoniere storico è un onore, in 9 anni ho conosciuto persone straordinarie. Me li sono goduti e continuo ancora a godermi la città dove torno spesso. Mi fa piacere che ci sia entusiasmo in questo nuovo inizio di stagione, c'è voglia di continuare a stare lassù".



INSIGNE - "Ci sentiamo spesso, lui sta bene a Toronto, anche la sua famiglia. Farà grandi cose".



BELGI IN ITALIA - "Lukaku lo conosciamo, ha già dimostrato e lo farà ancora. Origi e De Ketelaere sono fortissimi, Come si dice De Ketelaere? Io ancora sto imparando Kvaratskhelia".