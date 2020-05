Addio Napoli, anzi no: il rinnovo di Dries Mertens ora è più vicino. Nuovo colpo di scena per il tormentone delle ultime settimane, l'appello dei tifosi azzurri sembra aver colto nel segno e dall'attaccante belga arriva l'apertura sperata: secondo quanto filtra da Napoli, Mertens ha dato il proprio ok a firmare il rinnovo con la società campana, dando mandato di preparare i documenti che lo legheranno ancora ai partenopei fino al 2022, a 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione con un premio alla firma di 2,5 milioni. Cifre importanti, che testimoniano la tenacia del presidente De Laurentiis a non perdere a zero uno degli uomini simbolo del Napoli, in campo e per la piazza.



E L'INTER... - Pareggiata quindi l'offerta messa sul piatto nelle scorse settimane dall'Inter, una proposta che Marotta riteneva sufficiente per strappare il sì definitivo di Mertens: anche nelle scorse ore infatti, dalla società nerazzurra filtrava il massimo ottimismo di poter chiudere l'operazione, ma gli ultimi aggiornamenti lasciano intendere che la situazione si sia completamente ribaltata. Perché nel cuore e nella testa di Mertens la priorità è sempre andata a Napoli e al Napoli: e ora la firma che metterà nero su bianco la permanenza di Ciro è davvero a un passo.