Intervistato da Il Mattino, l'ex attaccante del Napoli e oggi al Galatasaray, Dries Mertens è tornato a parlare del suo passato.



NAPOLI MI MANCA - "Napoli mi manca ma qui sto bene. La squadra sta facendo cose spettacolari. Mercato? Colpi straordinari. Addio? Mi sono goduto Napoli nove anni, questo basta".



LA SALERNITANA - "Ci sono stati contatti. Iervolino aveva capito che volevo mantenere casa a Napoli e ci ha provato, ma per me c'era un grande problema: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano"



DE LAURENTIIS - "De Laurentiis? Ogni tanto ci sentiamo. So che mi segue sempre"



SCUDETTO - "Il Napoli a +8? Tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l'anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan, sono convinto che se l'avessimo vinta sarebbe cambiato tutto".